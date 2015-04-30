中国公开市场：今日仍不进行操作，本周既无资金投放亦无回笼

路透上海4月30日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日仍不进行任何操作，至此逆回购已连续暂停两周。据此计算，本周公开市场既无资金投放亦无回笼，此前三周均为净回笼。

据路透统计，本周公开市场无正、逆回购到期，央票最早要到2016年7月才开始有到期。

央行公开市场周二仍按兵不动，自央行年内第二次降准后，公开市场操作已连续暂停三次。市场人士表示，降准催化下资金供给已全面宽松，回购利率连续下行，公开市场操作必要性也已下降。

2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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