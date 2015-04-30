中国公开市场：今日仍不进行操作，本周既无资金投放亦无回笼

《美国重要政经日程》-1月23日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 张涛)
路透上海4月30日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日仍不进行任何操作，至此逆回购已连续暂停两周。据此计算，本周公开市场既无资金投放亦无回笼，此前三周均为净回笼。
据路透统计，本周公开市场无正、逆回购到期，央票最早要到2016年7月才开始有到期。
央行公开市场周二仍按兵不动，自央行年内第二次降准后，公开市场操作已连续暂停三次。市场人士表示，降准催化下资金供给已全面宽松，回购利率连续下行，公开市场操作必要性也已下降。
2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吕雯瑾；审校 边竞/张喜良)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 张涛)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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