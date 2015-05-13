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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 10:37 BJT

新债招标：中国三年续发国债收益率2.8714%，低于预期--业内人士

路透上海5月13日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的300亿元人民币三年期固息国债，中标收益率为2.8714%，低于此前2.94%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为2.9186%，投标倍数为2.39倍。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.9941%。

以下为今年以来包括本次招标在内的三年期国债招标明细：

招标日 发行规模(亿元) 中标利率 预测值 投标倍数 备注

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5月13日 300 2.8714% 2.94% 2.39 最终发行量待追加结果

4月17日 300 3.2109% 3.20% 1.67

3月25日 200 3.22% 3.22% 2.50

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该期国债为今年第四期 三年期品种的第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

该期债具体招标当日，原发行国债当日停止交易一天；招标结束至5月18日进行分销；5月20日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从3月26日开始计息，票面利率3.22%，按年付息。(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 张喜良)
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