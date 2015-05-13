新债招标：中国三年续发国债收益率2.8714%，低于预期--业内人士

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透上海5月13日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的300亿元人民币三年期固息国债，中标收益率为2.8714%，低于此前2.94%的市场预测均值。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为2.9186%，投标倍数为2.39倍。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.9941%。
以下为今年以来包括本次招标在内的三年期国债招标明细：
招标日 发行规模(亿元) 中标利率 预测值 投标倍数 备注
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5月13日 300 2.8714% 2.94% 2.39 最终发行量待追加结果
4月17日 300 3.2109% 3.20% 1.67
3月25日 200 3.22% 3.22% 2.50
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该期国债为今年第四期 三年期品种的第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。
该期债具体招标当日，原发行国债当日停止交易一天；招标结束至5月18日进行分销；5月20日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从3月26日开始计息，票面利率3.22%，按年付息。(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)