更新版 1-新债招标：中国进出口行10年增发债收益率3.9999%--业内人士

(新增10年债招标结果)

路透上海5月13日 - 业内人士周三透露，中国进出口银行上午招标的10年期固息增发债，中标收益率为3.9999%，投标倍数为2.67倍。

进出口银行稍早招标的三年期固息增发债加权中标收益率为3.4774%，同时招标的七年期固息债中标利率为3.97%；两期债投标倍数分别为5.88倍和4.03倍。此外三年增发债边际中标收益率为3.4949%。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，三年、七年及10年期最新收益率为3.6124%、4.1208%和4.1430%。

以下为进出口行近期相关期限新债的招标情况：

招标日 一年期 三年期 五年期 七年期 10年期

利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数

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5月13日 -- -- 3.4774% 5.88 -- -- 3.97% 4.03 3.9999% 2.67

5月6日 -- -- 3.8433% 5.58 3.9384% 3.46 -- -- 4.1644% 3.31

4月30日 -- -- 3.8568% 3.93 3.9676% 3.57 -- -- 4.1602% 3.99

4月24日 -- -- 3.9353% 2.05 4.0143% 2.10 -- -- 4.1665% 1.87

4月15日 -- -- 4.02% 2.58 4.0947% 3.12 -- -- 4.2536% 3.17

4月8日 3.7914% 3.13 -- -- 4.2415% 2.62 -- -- 4.4093% 2.52

4月2日 3.8442% 3.53 -- -- 4.1987% 4.40 4.2778% 3.48 4.29% 3.32

3月26日 3.75% 1.71 -- -- 4.1743% 2.45 -- -- 4.3255% 1.56

3月19日 -- -- -- -- 4.1000% 2.17 4.1703% 1.82 4.2243% 1.92

3月12日 3.6531% 3.40 -- -- 3.9233% 3.75 4.0148% 3.00 4.0232% 2.32

3月6日 -- -- -- -- 3.9867% 1.60 4.0564% 2.38 4.0986% 1.90

2月27日 -- -- -- -- 3.8235% 2.17 3.8715% 2.32 3.8751% 2.23

今日招标三期债中，三年品种为该行今年第九期 第四次增发，10年品种为今年第八期 第五次增发，票面利率分别为4.02%和4.29%；七年为新发品种。具体发行条款如下：

2015年第八、九期增发债和10期新发债

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招标规模上限 各为40亿元

期限/计息方式 3/7/10年固息

中标方式 3年:多重价格(美国式)

7/10年：单一价格/利率(荷兰式)

起息日 3年：4月20日；7年：5月14日；10年：4月7日

缴款日 5月14日

分销期 5/13-5/14

上市日 5月20日

发行手续费 3年：0.05%；7年：0.10%；10年：0.15%

基本承销额 无