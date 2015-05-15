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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 10:36 BJT

新债招标：中国六个月期贴现国债加权中标收益率2.2971%--业内人士

路透上海5月15日 - 业内人士周五透露，中国财政部上午招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为2.2971%。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为2.3198%，投标倍数为3.32倍。

银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，六个月期品种最新为2.3850%。

以下为今年以来包括本次招标在内的贴现国债招标明细：

招标日 期限(天) 发行规模(亿元) 加权中标收益率 投标倍数

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5/15 182 150 2.2971% 3.32

4/20 273 150 3.1289% 2.35

4/13 182 150 3.2210% 1.99

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今日招标新债为财政部今年第三期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债5月18日开始计息，招标结束至5月20日进行分销，5月22日起上市交易。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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