新债招标：中国六个月期贴现国债加权中标收益率2.2971%--业内人士

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透上海5月15日 - 业内人士周五透露，中国财政部上午招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为2.2971%。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为2.3198%，投标倍数为3.32倍。
银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，六个月期品种最新为2.3850%。
以下为今年以来包括本次招标在内的贴现国债招标明细：
招标日 期限(天) 发行规模(亿元) 加权中标收益率 投标倍数
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5/15 182 150 2.2971% 3.32
4/20 273 150 3.1289% 2.35
4/13 182 150 3.2210% 1.99
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今日招标新债为财政部今年第三期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债5月18日开始计息，招标结束至5月20日进行分销，5月22日起上市交易。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元