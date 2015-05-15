新债招标：中国10年铁道债利率4.28%，20年为4.72%--业内人士

路透上海5月15日 - 业内人士周五透露，中国铁路总公司上午招标发行的今年第一期铁路建设债券(铁道债)，其中150亿元人民币10年期品种中标利率为4.28%，50亿元20年期中标利率为4.72%。

业内人士并透露，10年和20年期投标倍数分别为3.16倍和3.60倍。两期债的招标利率区间分别为3.90%-4.90%和4.20%-5.20%。

该债按年付息，起息日和缴款截止日均为下周一（18日），牵头主承销商为国泰君安证券，联合主承销商还有中银国际证券、申万宏源证券 、国开证券、中信证券 和中信建投证券。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

根据国家发改委的批复文件，今年1,500亿元铁路建设债券分期发行，应在批复文件下达后一年内发行完毕，所筹资金900亿元将用于北京至沈阳客运专线等83个铁路建设项目，600亿元用于装备购置。