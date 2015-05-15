新债招标：中国10年铁道债利率4.28%，20年为4.72%--业内人士

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透上海5月15日 - 业内人士周五透露，中国铁路总公司上午招标发行的今年第一期铁路建设债券(铁道债)，其中150亿元人民币10年期品种中标利率为4.28%，50亿元20年期中标利率为4.72%。
业内人士并透露，10年和20年期投标倍数分别为3.16倍和3.60倍。两期债的招标利率区间分别为3.90%-4.90%和4.20%-5.20%。
该债按年付息，起息日和缴款截止日均为下周一（18日），牵头主承销商为国泰君安证券，联合主承销商还有中银国际证券、申万宏源证券 、国开证券、中信证券 和中信建投证券。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
根据国家发改委的批复文件，今年1,500亿元铁路建设债券分期发行，应在批复文件下达后一年内发行完毕，所筹资金900亿元将用于北京至沈阳客运专线等83个铁路建设项目，600亿元用于装备购置。
发改委并称，中国铁路债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策将延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供担保。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元