新债招标：江苏省三年地方债利率2.94%，五年期3.12%--业内人士

路透上海5月18日 - 业内人士周一透露，中国今年首批招标地方债--江苏省下午招标的四期地方政府一般债券，其中三年期品种中标利率2.94%，五年期为3.12%，七年为3.41%，10年为3.41%；四期债投标倍数依次为1.72倍、1.68倍、1.82倍和1.93倍。
作为今年地方债务置换方案明晰后的首批地方债，本次三、五、七、10年品种计划发行规模分别为104.4亿元、156.6亿元、156.6亿元及104.4亿元。中债登公布的招标书显示，四期债投标区间依次为2.92%-3.36%、3.10%-3.56%、3.39%-3.89%、3.39%-3.90%。
本次地方债全部采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。利息按年支付，每年5月19日支付利息。5月19日开始发行并计息，5月21日发行结束；发行手续费三年期为承销面值的千分之0.5，五、七、10年为承销面值的千分之一。
上述债券投标标位变动幅度为0.01%，主承销商最低、最高投标限额分别为每期债券发行量的15%和30%。
据今年两会财政部报告，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方债务举借机制。今年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。此外国务院还同意新增发行地方政府专项债券1,000亿元，用于有一定收益的公用事业发展。
而尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部3月已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。
2014年财政部核准了4,000亿元地方债发行规模，其中上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元，占比不足三成。而今年地方政府债发行将全部采用自发自还模式。 (完)
(发稿 吴芳; 审校 张喜良)