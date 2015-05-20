中国公开市场：一级交易商今日可申报正/逆回购及三个月央票需求

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透上海5月20日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期一种。
央行公开市场周二仍无任何操作，至此空窗格局已持续逾一个月。资金面仍异常充沛，即便应对一个月两次的IPO也毫无压力，无需公开市场额外提供帮助。
据路透统计，本周公开市场无正、逆回购到期，央票最早要到2016年7月才开始有到期。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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