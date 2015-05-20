新债招标：中国七年续发国债收益率3.3229%，远低于预期--业内人士

路透北京5月20日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.3229%，明显低于此前3.42%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.3703%，投标倍数为2.60倍。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.3746%。

以下为今年以来包括本次招标在内的七年期国债招标明细：

招标日 发行规模(亿元) 中标利率 预测值 投标倍数 备注

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5月20日 300 3.3229% 3.42% 2.60 最终发行量待追加投标

4月15日 300 3.54% 3.54% 1.87

3月18日 200 3.3624% 3.36% 1.93

2月25日 200 3.1752% -- 2.43

1月21日 200 3.36% 3.40% 2.80

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该期债为今年第七期 七年期品种的首次续发，采用采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.10%。

该期债招标当日，原发行国债当日停止交易一天；招标结束至5月25日进行分销；5月27日起与之前发行的同期国债合并上市交易。