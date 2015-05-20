更新版 1-新债招标：中国农发行五年债利率3.73%，七年4.0026%--业内人士

(新增五年和七年期招标结果)

路透上海5月20日 - 业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的第二批债券中，五年期新发债中标利率3.73%，七年增发债收益率4.0026%，对应投标倍数为2.16倍和4.06倍。

该行稍早结束招标的另外两期固息债，一年期利率为2.69%，三年期3.44%；投标倍数分别为1.58倍和2.58倍。

银行间债市固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，1/3/5/7年的最新收益率为2.7317%、3.5159%、3.7791%和4.0227%。

以下为农发行近两个月以来同期限新债的招标情况：

招标日 一年期 三年期 五年期 七年期 10年期 两年期

利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数

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5月20日 2.69% 1.58 3.44% 2.58 3.73% 2.16 4.0026% 4.06 -- -- -- --

5月14日 2.5841% 2.01 3.3488% 3.25 3.5503% 3.12 3.8939% 2.63 -- -- -- --

4月29日 -- -- -- -- 4.0228% 2.58 4.18% 2.82 4.2084% 2.53 -- --

4月27日 3.29% 2.46 3.9013% 2.61 -- -- 4.1638% 2.24 -- -- -- --

4月20日 -- -- -- -- 3.94% 3.45 -- -- 4.0939% 2.81 3.7947% 3.45

4月16日 3.6053% 3.16 3.99% 3.64 -- -- 4.2124% 2.93 -- -- -- --

4月9日 3.7498% 4.21 4.1873% 2.25 4.2718% 2.30 -- -- -- -- -- --

3月30日 4.0458% 1.50 4.2045% 2.16 4.2750% 2.92 -- -- -- -- -- --

3月23日 -- -- 3.9850% 2.42 4.0996% 2.52 -- -- -- -- 3.95% 1.45

3月16日 -- -- 3.9440% 2.50 4.0442% 2.87 -- -- -- -- -- --

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今日招标新债中，七年品种为今年第12期增发债，票面利率为4.18%；一年、三年和五年品种为新发债。

具体发行条款如下：

2015第13、14、15期及第12期增发债

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招标规模上限 1/3年：70亿元；5年：60亿元；7年：40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

招标时间 1/3年：5月20日下午14:00-15:00

5/7年：5月20日下午14:00-15:30

招标方式 单一利率或价格中标(荷兰式)

缴款日 5月22日

起息日 1/3/5年：5月22日；7年：5月4日；

发行期 5/21-5/22

上市日 1年：5月26日；3/5/7年：5月28日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7年：0.15%