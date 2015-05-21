新债招标：中国新疆三年地方债利率2.84%，五年期3.07%--业内人士

路透上海5月21日 - 继中国今年江苏省首批地方债完成招标后，业内人士周四透露，新疆维吾尔自治区政府上午招标的四期地方政府一般债券，其中三年期品种中标利率2.84%，五年期为3.07%，七年为3.37%，10年为3.41%；全部为投标下限。四期债投标倍数依次为2.93倍、2.87倍、2.81倍和2.74倍。

本次招标新债中，三和10年债券计划发行规模为11.8亿元，各占发行总量的20%；五年和七年为17.7亿元，各占30%。中债登公布的招标书显示，四期债投标区间依次为2.84%-3.26%、3.07%-3.53%%、3.37%-3.88%、3.41%-3.92%。

是次债券发行所募资金，将用于偿还截至2013年6月30日新疆负有偿还责任债务中2015年到期的债务本金。中债资信对上述债券评级均为AAA级。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。5月22日至26日为分销期。标位限定为招标日前一至五个工作日，国债收益率曲线同期限收益率算数平均值和上浮15%之间。