新债招标：中国新疆三年地方债利率2.84%，五年期3.07%--业内人士

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
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路透上海5月21日 - 继中国今年江苏省首批地方债完成招标后，业内人士周四透露，新疆维吾尔自治区政府上午招标的四期地方政府一般债券，其中三年期品种中标利率2.84%，五年期为3.07%，七年为3.37%，10年为3.41%；全部为投标下限。四期债投标倍数依次为2.93倍、2.87倍、2.81倍和2.74倍。
本次招标新债中，三和10年债券计划发行规模为11.8亿元，各占发行总量的20%；五年和七年为17.7亿元，各占30%。中债登公布的招标书显示，四期债投标区间依次为2.84%-3.26%、3.07%-3.53%%、3.37%-3.88%、3.41%-3.92%。
是次债券发行所募资金，将用于偿还截至2013年6月30日新疆负有偿还责任债务中2015年到期的债务本金。中债资信对上述债券评级均为AAA级。
上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。5月22日至26日为分销期。标位限定为招标日前一至五个工作日，国债收益率曲线同期限收益率算数平均值和上浮15%之间。
作为今年地方债务置换方案明晰后的首批地方债，江苏省周一下午招标的四期地方政府一般债券中标结果均低于市场预期。交易人士表示，非市场化发行因素仍占主导，中标利率均为投标下限上浮两个基点，显示该期债仍未脱离较重的指导意味。 (完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良/杨淑祯)
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