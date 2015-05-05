中国经济：今年进出口或保持中低速增长，贸易增速相对稳定--商务部

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京5月5日 - 中国商务部周二发布报告指出，未来一段时期中国外贸可能保持中低速增长。
商务部发布的中国对外贸易形势报告称，未来一段时期，中国外贸发展面临外部需求不振、传统竞争力有所弱化、外部限制措施增多等诸多挑战；此外，中国外贸国际市场份额已处于较高水平，进一步提高份额难度增大。
不过，商务部指出，中国外贸特别是出口具备增长的基础条件。在外部环境不发生大的变化情况下，2015年全年中国进出口有望实现相对稳定增长。
中国今年外贸进出口总值增长预期目标为6%。一季度外贸总值同比减少13.8%，其中出口增长4.7%，进口下降17.6%。（完） (发稿 李贺； 审校 黄凯)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。