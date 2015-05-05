中国经济：今年进出口或保持中低速增长，贸易增速相对稳定--商务部

商务部发布的中国对外贸易形势报告称，未来一段时期，中国外贸发展面临外部需求不振、传统竞争力有所弱化、外部限制措施增多等诸多挑战；此外，中国外贸国际市场份额已处于较高水平，进一步提高份额难度增大。

不过，商务部指出，中国外贸特别是出口具备增长的基础条件。在外部环境不发生大的变化情况下，2015年全年中国进出口有望实现相对稳定增长。