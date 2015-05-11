中国金融：今年经常项目顺差可能增加，跨境资金流动或震荡加剧--外管局

路透北京5月11日 - 中国国家外汇管理局周一发布2014年年报，预计中国国际收支仍将呈现“经常项目顺差、资本和金融项下跨境资金双向波动”的新常态。

报告并指出，中国外汇储备充裕，抵御外部冲击的能力较强；需要密切关注部分领域的跨境套利投机活动。

外管局报告称，一方面，经常项目顺差主要来源的货物贸易顺差有望继续增加，另一方面，2015年服务贸易逆差仍将保持较高水平。上述两方面因素共同作用，促使今年经常项目顺差规模可能增加，但预计经常项目顺差与GDP之比仍会保持在国际公认的合理范围之内。

而资本和金融项下跨境资金流动有可能振荡加剧。外部环境上，美国经济复苏势头良好，不排除2015年下半年美联储可能启动加息周期，带动美元进一步走强，新兴经济体面临资金流出压力；而国内“资产外币化、对外债务去杠杆化”等资产负债结构调整可能持续。

外管局并表示，中国对外资仍有较强的吸引力，2015年中国仍将保持吸收外资的大国地位。(完)

浏览报告，请点选外管局网站链接：www.safe.gov.cn (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)