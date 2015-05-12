中国政策：完善外贸财税支持政策，优化进出口关税结构--国务院

路透北京5月12日 - 中国国务院周二关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见，提出进一步丰富和完善财税政策支持外贸，优化进出口关税结构,力争到2020年外贸传统优势进一步巩固，竞争新优势培育取得实质性进展。

政府网刊登的意见全文并显示，逐步实施国际通行的退税政策，进一步完善出口退税分担机制；稳定外商投资规模和速度，提高引进外资质量。

意见并指出，扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用，继续完善人民币汇率形成机制；积极创新外汇储备运用，通过外汇储备委托贷款等多种方式支持企业“走出去”。

鼓励金融机构向企业提供更多的直接或间接投融资产品，开发适应实体经济发展需要的避险产品和风险管理工具，帮助企业有效规避汇率风险。

同时要抓住一带一路沿线国家基础设施建设机遇，带动大型成套设备等出口。（完）

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