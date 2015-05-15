中国政策：支持地方平台在建项目后续融资，增量融资优先采取PPP模式

路透北京5月15日 - 中国财政部称，要妥善处理融资平台公司在建项目后续融资问题，区分存量和增量实施分类管理，依法合规进行融资，对符合条件的在建项目增量融资需求，优先采取政府和社会资本合作（PPP）模式。

中国政府网刊登关于妥善解决地方政府融资平台公司在建项目后续融资问题的意见指出，要支持在建项目的存量融资需求，要按照总量控制、区别对待的原则，支持融资平台公司在建项目的存量融资需求，确保在建项目有序推进。

对于在2014年12月31日前已签订具有法律效力的借款合同并已放款，但合同尚未到期的融资平台公司在建项目贷款，银行业金融机构要在全面把控风险、落实信贷条件的前提下，继续按照合同约定发放贷款，不得盲目抽贷、压贷、停贷。

对于在2014年12月31日前已签订具有法律效力的借款合同，且合同到期的融资平台公司在建项目贷款，如果项目自身运营收入不足以还本付息，重新修订借款合同，合理确定贷款期限，补充合格有效抵质押品。

通知指出，对地方政府发行政府债券解决的在建项目后续融资，对有相应政府债券发行额度，且本地区国库库款余额超过一个半月库款支付保障水平的地区，允许地方财政部门在政府债券发行额度内，加大盘活以前年度存量财政资金力度，利用超出部分的国库库款用于政府债券发行之前的资金周转，以解决在建项目融资与政府债券发行之间的时间差问题。

通知并指出，要规范实施在建项目的增量融资。密切关注融资平台公司在建项目中应由财政支持的增量融资需求，统筹财政资金和社会资本等各类资金，保障在建项目续建和收尾。

对于已签合同贷款额不能满足建设需要，且适宜采取PPP模式的融资平台公司在建项目，优先采取PPP模式，弥补在建项目增量融资需求。

对于已签合同贷款额不能满足建设需要，且符合国家有关规定并确实没有其他建设资金来源，但又暂时不宜转为PPP模式的融资平台公司在建项目，增量融资需求纳入政府预算管理，由地方政府按法律要求和有关规定发行政府债券解决。（完）

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