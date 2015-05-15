中国央行：地方债置换过程不涉及央行相应的流动性投放--副行长

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透北京5月15日 - 中国央行副行长潘功胜周五表示，目前来看，金融机构对地方债置换积极性还是比较高的，但在商业银行贷款与地方债置换的过程中，不涉及央行进行相应的流动性投放。
他在国新办发布会上并称， 采取定向发行地方债，是坚持市场化的原则，有助于金融机构改善资产组合，提高流动性。
“将地方债拉入到部分货币政策操作的抵押品和质押品范围内，这意味着地方政府债获得了抵押品待遇资格，但它不意味着中央银行将因此开展相对应的特定额度的流动性投放。”他说道。
就8月份后是否会有更多的地方债券置换计划，财政部副部长史耀斌在同一场合回应称，目前没有再重新核定更多地方债置换的想法或计划。
在中国今年首批地方债延迟发行逾半个月后，日前财政部、央行、银监会联合发文，明确地方债置换未来将引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。
潘功胜在发布会后并对路透表示，信贷资产证券化(ABS)发行注册制后的第一单很快会落地。 （完） (发稿 侯向明 ；撰写 李铮；审校 黄凯)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元