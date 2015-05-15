中国央行：地方债置换过程不涉及央行相应的流动性投放--副行长

路透北京5月15日 - 中国央行副行长潘功胜周五表示，目前来看，金融机构对地方债置换积极性还是比较高的，但在商业银行贷款与地方债置换的过程中，不涉及央行进行相应的流动性投放。

他在国新办发布会上并称， 采取定向发行地方债，是坚持市场化的原则，有助于金融机构改善资产组合，提高流动性。

“将地方债拉入到部分货币政策操作的抵押品和质押品范围内，这意味着地方政府债获得了抵押品待遇资格，但它不意味着中央银行将因此开展相对应的特定额度的流动性投放。”他说道。

就8月份后是否会有更多的地方债券置换计划，财政部副部长史耀斌在同一场合回应称，目前没有再重新核定更多地方债置换的想法或计划。

在中国今年首批地方债延迟发行逾半个月后，日前财政部、央行、银监会联合发文，明确地方债置换未来将引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。