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货币新闻 | 2015年 5月 10日 星期日 17:37 BJT

重发-中国央行：下调存贷款基准利率0.25个百分点，存款利率最高上浮至1.5倍

(重发以修饰标题)

路透北京5月10日 - 中国人民银行周日通知，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。

通知并称，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

通知称，其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。（完） (记者 毕晓雯)

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