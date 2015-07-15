中国经济：2015年二季度国民经济运行情况发布会要点摘录

德国经济：特朗普上任后，德国须为“艰难旅程”做好准备--副总理
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
路透北京7月15日 - 中国国家统计局周三公布数据显示，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，环比增长1.7%，继续持稳于7%的年初预期增长目标上。好于预期的增幅得益于6月份投资，消费和工业增加值均有所回升，而消费对经济的拉动则是功不可没。
以下是国家统计局新闻发言人盛来运在新闻发布会上的讲话内容要点摘录：
**经济企稳态势较明显**
目前，中国经济正处在一个调结构、转方式的关键阶段，结构调整的阵痛在继续释放，增速换挡的压力有所加大，而且新旧动力的转换也在进行之中，新动力还难以对冲传统动力下降的影响，以至于国内经济下行的压力还是比较大。
从主要指标情况来看，国民经济目前仍在合理区间平稳运行。主要指标增速二季度以来出现逐月回暖的走势。从三大需求的指标来看，也是在逐月回暖的，所以二季度最显着的亮点，就是主要指标增速在回暖。（完）
(整理 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
外界担心特朗普的保护主义贸易政策或将有害全球经济。美中若是爆发贸易战，对德国将特别不利。德国以出口业为重，其国内生产总值(GDP)有将近一半来自出口。
--年金国是会议昨日结束，年改会执行长林万亿表示，现有18%改革案研拟六年归零，但有人建议二年后就走入历史，将再精算后决定版本，草案预计3月送到立法院，最晚也不会拖过5月20日。总统蔡英文则强调，〞如果年金制度的改革可以成功，台湾就没有无法完成的改革〞。
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