中国外汇：二季度经常账户顺差和资本和金融账户逆差均为766亿美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月7日 - 中国国家外汇管理局周五公布，2015年二季度中国经常账户顺差略增至766亿美元，为2010年四季度以来最高；资本和金融账户逆差明显扩大至766亿美元，创2009年三季度以来最大逆差规模。
外管局初步数据显示，二季度经常账户下，货物贸易顺差1,376亿美元，服务贸易逆差504亿美元，初次收入逆差76亿美元，二次收入逆差30亿美元。资本和金融账户下，资本账户顺差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差636亿美元，储备资产增加131亿美元
按最新国际标准公布的国际收支平衡表数据显示 2015年上半年，中国经常账户顺差1,522亿美元，其中，货物贸易顺差2,565亿美元，服务贸易逆差955亿美元，初次收入逆差58亿美元，二次收入逆差30亿美元。
上半年资本和金融账户逆差945亿美元，其中，资本账户顺差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差1619亿美元，储备资产减少671亿美元。
外管局此前数据显示，2015年一季度经常账户顺差756亿美元，资本和金融账户逆差179亿美元。其中，资本账户顺差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差983亿美元，国际储备资产减少802亿美元。（完）
更多细节，请点选外管局网站：here (发稿 倪蔚丹 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”