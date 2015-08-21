中国粮食：今年早稻产量减少0.9%，播种面积减少而单产略增--统计局

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透北京8月21日 - 中国国家统计局周五公布，2015年早稻总产量比2014年减产32万吨或0.9%，至3,369.1万吨，因播种面积减少，而单产略有提高。
统计局数据显示，2015年全国早稻播种面积8,573.1万亩，比2014年减少119.3万亩，下降1.4%；全国早稻单位面积产量为每亩393.0公斤，同比增长0.4%。
国家统计局农村司高级统计师侯锐对数据进行解读称，播种面积减少主因部分地区早稻移栽时发生旱情，还因为早稻种植比较效益低、劳动强度大，部分农户改双季稻为单季稻。
但是，得益于大部分地区农业气象条件总体较好，以及各地继续通过统一配种、集中育秧、病虫害专业化统防统治等措施扶持早稻生产，有力保障了早稻单产的稳定提高。（完）
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欲览统计局解读，请点击链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)