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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 15:26 BJT

中国粮食：今年早稻产量减少0.9%，播种面积减少而单产略增--统计局

路透北京8月21日 - 中国国家统计局周五公布，2015年早稻总产量比2014年减产32万吨或0.9%，至3,369.1万吨，因播种面积减少，而单产略有提高。

统计局数据显示，2015年全国早稻播种面积8,573.1万亩，比2014年减少119.3万亩，下降1.4%；全国早稻单位面积产量为每亩393.0公斤，同比增长0.4%。

国家统计局农村司高级统计师侯锐对数据进行解读称，播种面积减少主因部分地区早稻移栽时发生旱情，还因为早稻种植比较效益低、劳动强度大，部分农户改双季稻为单季稻。

但是，得益于大部分地区农业气象条件总体较好，以及各地继续通过统一配种、集中育秧、病虫害专业化统防统治等措施扶持早稻生产，有力保障了早稻单产的稳定提高。（完）

欲览数据详情，请点击链接 here

欲览统计局解读，请点击链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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