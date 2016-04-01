中国汇市：3月人民币汇率CFETS指数跌1.5%，创公布来最低水平

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透上海4月1日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五公布，3月31日的人民币汇率指数为98.14，续创该指数公布来最低水平，较上月末贬值1.5%，较2014年底则贬值1.86%。
另外参考BIS货币篮子人民币汇率指数为99.08，较上月末贬值1.97%，亦创下该指数公布来最低水平，该指数较2014年底贬值0.92%；SDR货币篮子计算的人民币汇率指数为97.61，较上月末贬值0.62%，较2014年底累计贬值2.39%。
2月29日三个人民币汇率指数分别为99.63,101.06和98.23。
上月人民币兑美元 升值1.14%，至三个半月新高；而上月美元指数 大跌3.69%，维持在五个月低点。若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌4.08%，而美元指数累计上涨4.79%。
外汇交易中心除了每周一公布上周五的三个汇率指数的变动情况外，还会在每月终了公布当月月末汇率指数，方便从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数， 随后中国货币网评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网： here (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。