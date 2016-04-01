中国汇市：3月人民币汇率CFETS指数跌1.5%，创公布来最低水平

路透上海4月1日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五公布，3月31日的人民币汇率指数为98.14，续创该指数公布来最低水平，较上月末贬值1.5%，较2014年底则贬值1.86%。

另外参考BIS货币篮子人民币汇率指数为99.08，较上月末贬值1.97%，亦创下该指数公布来最低水平，该指数较2014年底贬值0.92%；SDR货币篮子计算的人民币汇率指数为97.61，较上月末贬值0.62%，较2014年底累计贬值2.39%。

2月29日三个人民币汇率指数分别为99.63,101.06和98.23。

上月人民币兑美元 升值1.14%，至三个半月新高；而上月美元指数 大跌3.69%，维持在五个月低点。若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌4.08%，而美元指数累计上涨4.79%。

外汇交易中心除了每周一公布上周五的三个汇率指数的变动情况外，还会在每月终了公布当月月末汇率指数，方便从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数， 随后中国货币网评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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