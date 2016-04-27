中国债市动态：现券维持暖势IRS续降，但向好仍缺持续动力

路透上海4月27日 - 中国银行间债市周三早盘现券维持暖势，IRS（利率互换）亦续降，不过国债期货反弹乏力；资金面进一步转好，除隔夜品种外跨月资金供给更显宽松，而此前狂飙的螺纹钢、焦炭、铁矿石等大宗商品价格大幅调整，令此前压制市场的紧张情绪稍有缓和。

不过交易员并指出，在经历持续调整后，市场信心恢复恐需一定时日，上午三年国债招标情况较为普通即是例证；而且目前基本面仍处回暖势头，货币政策的边际放松空间亦相当有限，债市暂无转势的基础，持续向好缺乏动力。

“（收益率）接着昨天在下呢，资金松了，（部分黑色）大宗商品跌停了。”上海一银行交易员称。

在此前连续连续飙升后，近两日国内期货市场黑色系品种大幅跳水，截至早盘收市，铁矿石主力合约 已连续两日跌停，焦煤主力合约 今日盘中亦跌停。

上海另一银行交易员则表示，今日现券收益率虽继续走低，但幅度较上日明显缩窄，而IRS盘初一度下跌较多，但之后降幅也明显缩水，显示市场心态仍存一份谨慎。

财政部上午招标发行的330亿元人民币三年期固息国债，中标利率为2.55%，略高于市场预测均值2.53%；该期债边际中标利率为2.62%，投标倍数2.24倍。

中国国家统计局周三公布，3月份规模以上工业企业利润增长11.1%，增幅比1-2月份加快6.3个百分点，其中30.5%来源于投资收益和营业外净收入的增加。

随着流动性转好，央行公开市场投放力度进一步下降，今日进行1,200亿元七天期逆回购操作，中标利率仍为2.25%；据此计算，今日净回笼1,300亿元。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.4150%/3.40%，上日尾盘为3.4250%/3.41%。剩余期限近10年的国债160004券最新报价 在2.9250%/2.90%，上日尾盘为2.93%/2.89%。