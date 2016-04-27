版本:
中国
市场报道 | 2016年 4月 27日 星期三 14:09 BJT

表格：德国3月进口物价较前月上升0.7%，较上年同期下滑5.9%

路透柏林4月27日 - 德国联邦统计局周三公布，德国3月进口物价较
前月上升0.7%，较
上年同期下滑5.9%。2月分别为下滑0.6%和5.7%。
    
    德国进口物价 (变动百分比%)
    
                     16年3月     16年2月    15年3月
    较前月             +0.7        -0.6        +1.0
    较上年同期         -5.9        -5.7        -1.4
    指数(基数2010年)   96.5        95.8       102.6
    
    路透调查预估为3月进口物价较前月上升0.3%，按年下滑6.3%。
    
    统计局称，德国3月扣除石油和油品的进口物价较前月上升0.2%，较
上年同期下降3.6%.(完)
    
      

 (编译 高琦 审校 张若琪)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐