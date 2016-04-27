表格：德国3月进口物价较前月上升0.7%，较上年同期下滑5.9%

标题新闻：OPEC减产开始后，伊拉克南部1月迄今原油日出口325万桶，低于12月的351万－数据和消息
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林4月27日 - 德国联邦统计局周三公布，德国3月进口物价较 前月上升0.7%，较 上年同期下滑5.9%。2月分别为下滑0.6%和5.7%。 德国进口物价 (变动百分比%) 16年3月 16年2月 15年3月 较前月 +0.7 -0.6 +1.0 较上年同期 -5.9 -5.7 -1.4 指数(基数2010年) 96.5 95.8 102.6 路透调查预估为3月进口物价较前月上升0.3%，按年下滑6.3%。 统计局称，德国3月扣除石油和油品的进口物价较前月上升0.2%，较 上年同期下降3.6%.(完) (编译 高琦 审校 张若琪)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。
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