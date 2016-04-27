表格：德国3月进口物价较前月上升0.7%，较上年同期下滑5.9%

路透柏林4月27日 - 德国联邦统计局周三公布，德国3月进口物价较 前月上升0.7%，较 上年同期下滑5.9%。2月分别为下滑0.6%和5.7%。 德国进口物价 (变动百分比%) 16年3月 16年2月 15年3月 较前月 +0.7 -0.6 +1.0 较上年同期 -5.9 -5.7 -1.4 指数(基数2010年) 96.5 95.8 102.6 路透调查预估为3月进口物价较前月上升0.3%，按年下滑6.3%。 统计局称，德国3月扣除石油和油品的进口物价较前月上升0.2%，较 上年同期下降3.6%.(完) (编译 高琦 审校 张若琪)