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市场报道 | 2016年 5月 9日 星期一 16:04 BJT

修正 - 欧洲汇市：英镑兑美元跌至两周低点，留欧与退欧民调支持率呈拉锯

(补上标题中漏字“美元”)

路透5月9日 - 英镑兑美元周一跌至两周低点，因民调显示，希望英国留在欧盟和希望脱离欧盟的民众人数依然势均力敌，这在一定程度上打击了英镑。

YouGov为ITV电视台进行的一次民调显示，英国留欧阵营支持率为42%，领先退欧阵营的40%。

交易员也指出，英国星期日泰晤士报一篇报导称，若英国在6月23日的公投选择脱离欧盟，英国央行总裁卡尼准备降息。

英国央行货币政策委员会本周四将开会，并将在季度报告中更新经济增长和通胀预估。

英镑兑美元 日内下跌0.4%至1.4375，远低于上周二触及的四个月高点1.4770。欧元兑英镑 上涨0.1%至0.79165英镑。(完)

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