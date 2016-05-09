修正 - 欧洲汇市：英镑兑美元跌至两周低点，留欧与退欧民调支持率呈拉锯

投行观点：IHS Markit目标价从40美元上调至44，评级为买入--德意志银行
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(补上标题中漏字“美元”)
路透5月9日 - 英镑兑美元周一跌至两周低点，因民调显示，希望英国留在欧盟和希望脱离欧盟的民众人数依然势均力敌，这在一定程度上打击了英镑。
YouGov为ITV电视台进行的一次民调显示，英国留欧阵营支持率为42%，领先退欧阵营的40%。
交易员也指出，英国星期日泰晤士报一篇报导称，若英国在6月23日的公投选择脱离欧盟，英国央行总裁卡尼准备降息。
英国央行货币政策委员会本周四将开会，并将在季度报告中更新经济增长和通胀预估。
英镑兑美元 日内下跌0.4%至1.4375，远低于上周二触及的四个月高点1.4770。欧元兑英镑 上涨0.1%至0.79165英镑。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/张若琪 审校 张明钧/艾茂林)
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(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5