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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 14:25 BJT

日本股市：收升2.3%创两个月来最大单日涨幅，因英国退欧忧虑减弱

路透东京6月20日 - 日本股市日经指数周一劲扬至一周高点，创两个月来最大单日涨幅，因英国退出欧元区的忧虑有所消退，此前公布的周末民调结果显示，留欧阵营重夺优势。

风险意愿增强，避险货币日圆因而走软，帮助提振日经指数 上扬2.3%至15,965.30点，为6月13日以来最高收盘水准，亦创下4月21日以来最大单日百分比涨幅。

东证股价指数 收高2.3%，报1,279.19点，主板90%个股收高。JPX-日经400指数 涨2.3%报11,526.29点。(完)

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