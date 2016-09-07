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货币新闻 | 2016年 9月 7日 星期三 16:31 BJT

表格：LME金属库存最新变化--9月7日

路透9月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
   品种         最新库存        变动
    铜           339,600      +4,625
    锡             4,390         -20
    铅           186,500        -500
    锌           449,925        持平
    铝         2,210,100      -2,175
    镍           367,752        -144
    铝合金        11,680        持平
    NASAA         65,700        持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
      
        LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种    库存数据    库存分布           品种        库存数据        库存分布
铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅    MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-
GRD>
铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡    MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-
GRD>
锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金    MAA-STOCKS    <0#MAASTX-
LOC-GRD>
镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS    <0#MNASTX-L
OC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 高琦 审校 艾茂林)

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