中国汇市：人民币早盘窄幅整理成交缩量，春节假期将至成交清淡

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
* 人民币窄幅整理，成交缩减一半
* 美元指数下调，中间价微升
* 掉期一年期升至14个月新高
* 春节假期将至流动性不好
路透北京1月26日 - 人民币兑美元即期 周四早盘窄幅整理，中间价则微幅上调。交易员指出，尽管美元指数大幅回调，但人民币并未走升，因为今日是春节假期前最后一个交易日，市场成交清淡，汇价在上日收盘价附近轻微波动，半日成交量也缩减一半。
他们并表示，本周因人民币流动性趋紧，掉期曲线已经上移；而由于今日流动性很差，美元/人民币掉期曲线波动较大，一年期掉期 一度升至1,335点，创2015年11月18日以来新高。
“今天流动性很差，没什么交易的，大家都放假回家了。”一中资行交易员称。
他并称，央行已经释放出政策收紧的信号，料今年人民币流动性将处于紧平衡，那人民币汇价中枢将趋稳，并呈双向波动，市场的一致性预期将逐渐分化。
中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
北京时间11:59，人民币兑美元 即期报6.88元,上日收报6.8796元，夜盘终报6.8585元。今日人民币兑美元中间价 报6.8588元，上日为6.8596元。人民币兑美元即期成交额 为66.08亿美元，上日半日为91.48亿美元。
全球汇市方面，美元周四在七周低点附近徘徊，外界对美国总统特朗普保护主义政策的担忧与日俱增，其中之一便是在沿美国和墨西哥的边境建一座墙。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.123元, 上日尾盘为7.133元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.826元, 与在岸即期价差倒挂540点，上一交易日尾盘报6.8256元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.88，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.403、6.0702和8.7。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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