中国汇市：人民币早盘窄幅整理成交缩量，春节假期将至成交清淡

* 人民币窄幅整理，成交缩减一半

* 美元指数下调，中间价微升

* 掉期一年期升至14个月新高

* 春节假期将至流动性不好

路透北京1月26日 - 人民币兑美元即期 周四早盘窄幅整理，中间价则微幅上调。交易员指出，尽管美元指数大幅回调，但人民币并未走升，因为今日是春节假期前最后一个交易日，市场成交清淡，汇价在上日收盘价附近轻微波动，半日成交量也缩减一半。

他们并表示，本周因人民币流动性趋紧，掉期曲线已经上移；而由于今日流动性很差，美元/人民币掉期曲线波动较大，一年期掉期 一度升至1,335点，创2015年11月18日以来新高。

“今天流动性很差，没什么交易的，大家都放假回家了。”一中资行交易员称。

他并称，央行已经释放出政策收紧的信号，料今年人民币流动性将处于紧平衡，那人民币汇价中枢将趋稳，并呈双向波动，市场的一致性预期将逐渐分化。

中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

北京时间11:59，人民币兑美元 即期报6.88元,上日收报6.8796元，夜盘终报6.8585元。今日人民币兑美元中间价 报6.8588元，上日为6.8596元。人民币兑美元即期成交额 为66.08亿美元，上日半日为91.48亿美元。

全球汇市方面，美元周四在七周低点附近徘徊，外界对美国总统特朗普保护主义政策的担忧与日俱增，其中之一便是在沿美国和墨西哥的边境建一座墙。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.123元, 上日尾盘为7.133元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.826元, 与在岸即期价差倒挂540点，上一交易日尾盘报6.8256元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.88，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.403、6.0702和8.7。