6日盘前分析：反弹持续分歧不断

沪综指周二小幅收升，续创一个半月收盘新高。央行二季度例会强调政策稳定性，并称目前通胀压力仍处高位，令市场忧虑货币政策短期难以放松。以金融股为代表的权重股再度陷入低迷，同时由于短线股指涨速较快，市场谨慎情绪渐浓，受此影响，沪综指始终在2800点上方徘徊。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

沪综指周二小幅收升，续创一个半月收盘新高。央行二季度例会强调政策稳定性，并称目前通胀压力仍处高位，令市场忧虑货币政策短期难以放松。以金融股为代表的权重股再度陷入低迷，同时由于短线股指涨速较快，市场谨慎情绪渐浓，受此影响，沪综指始终在2800点上方徘徊。

从技术层面看，经过近期的连续反弹後，在短线获利盘以及前期套牢盘的双重打压下，大盘短期内面临震荡整固的需求，同时量能再度萎缩，显示股指持续上攻动力不足，不过目前沪综指仍坚守在年线之上，这也为股指後市继续反弹打下良好基础。

6月下旬以来，基于紧缩政策出现松动迹象，处于估值底部区域的A股市场产生了反弹行情，但是对于反弹的持续性分歧不断。

笔者认为，在政策调控方向没有明确变化之前，单纯依靠预期改善并不能对市场形成强有力的支撑作用。鉴于目前市场人气尚未完全恢复、外围市场总体环境仍不非常稳定，短期内大盘将经历一个震荡消化的过程，年线支撑或将面临一定的考验。

消息面，入二季度以来，新增贷款增速明显放缓。截至5月，今年新增贷款规模在3.5万亿元左右。据初步统计，上半年新增贷款规模在4万亿元左右。按照央行此前公布的贷款投放节奏估算，今年全年新增贷款规模将低于此前确定的7万亿-7.5万亿元的目标区间。

另外，业内人士7月5日向记者表示，住建部目前已初步确定全国近40座城市作为“十二五”期间公共建筑节能改造重点城市，要求每个城市未来两年内完成改造建筑面积不少于400万平方米。在这些城市中，每个公共建筑节能改造项目可享受20元/平方米财政补贴。（完）

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