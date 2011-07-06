WTO裁决中国限制原材料出口违规 中国料将上诉

* 此次裁决为全球出口限制合法性提供范例

* 欧盟、美国及行业团体欢迎该裁决

* 中国料将上诉

* 欧盟贸易执委寻求与北京磋商

路透布鲁塞尔/华盛顿7月5日电---世界贸易组织(WTO)周二裁定,中国限制紧缺原材料出口的行为违反了国际法.该判决不利于中国限制稀土出口的主张.

WTO的一个法律专家小组驳回中国所称的原材料出口关税和限额机制是为保护环境和稀缺资源的说法.

中国对此次裁决表示不服,料将上诉.

WTO在声明中称,"专家小组认为中国出口关税不符合中国加入WTO时所做的承诺."

"小组还认为,中国对部分原材料出口设置配额不符合WTO规则."

这一裁决意味着美国、欧盟和墨西哥获胜,他们2009年把中国告上WTO,称其对焦煤、铝矾土和镁等原材料实施出口限制,不利外国制造商,使其国内生产商享有不公平的优势地位.

同时,由于供应落後于全球需求,市场和决策者也越来越担心资源丰富的国家限制商品出口的趋势.

WTO上月对于此类出口政策发布了极为严厉的警告,称此举有可能导致供应严重短缺.

该案对欧盟尤具重要性,因为其从海外采购的原材料占其总进口的10%,而且采用这些原材料的生产与制造工序安置了3,000万欧洲就业人口.

**"重大胜利"**

比将来可能更容易获得有关的八种原材料更重要的是,该裁决或创下促进原材料自由流通的先例,尤其是用于制造高科技产品的稀土材料.中国稀土产量占全球供应的97%,但其已经开始削减出口,令进口商感到焦虑.

美国和欧盟高级贸易谈判代表以及行业组织称,此项裁决应会向中国等国家施压,令其放弃相关限制.

美国贸易代表柯克周二欢呼这是一场"重大胜利",不过他警告称"中国广泛使用出口限制以获得经济好处的做法令人感到深深的忧虑".

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)则呼吁同北京进行磋商,以避免爆发贸易战,并誓言将在下周的访华行程中与中方洽商该问题.

不过他表示,如果中国不配合的话,欧盟、美国和墨西哥仍可能选择对其采取法律行动.

"这项裁决的重要性在于,它为将来设定了规则,而在与(限制原材料出口的)每个国家进行谈判时,本裁决将成为一个重要的参照,"卡瑞德古特对路透说.

"我希望能够通过谈判找到解决办法,不必再诉诸法律手段,"他说.

欧盟主要商业游说团体BusinessEurope表示,上述裁决为"全球范围内原材料的自由贸易"奠定了基础,而美国参议院财务委员会主席鲍卡斯则敦促中国"立即"放弃出口限制.

"WTO的裁决再清楚不过了--中国正在操纵原材料市场,损害了美国企业的利益,"他说.

**中国对裁决表示遗憾**

中国表示,对WTO的此项裁决感到遗憾,称其出口政策是基于环境、资源保护的考虑--这一说法可能会得到同样限制资源出口的俄罗斯、乌克兰和印度的响应.

中国驻日内瓦使团在一项声明中称:"中方认为,尽管这些(出口限制)措施对国内和国际用户造成了一定的影响,但它符合WTO所倡导的可持续发展的目标,并且有利于引导资源行业健康发展."

这项声明强化了外界对于中国将提出上诉的预期.若提出上诉,中国则可以为修改现行关税和(出口)配额赢得数年的时间,并制造压力以寻求谈判解决问题.

上诉还有可能推翻周二裁决的部分内容,贸易观察人士预计,在中国上诉情况更明朗之前,美国、欧盟和墨西哥将不会提起新的法律诉讼.

WTO上诉机构前主席James Bacchus表示:"此项裁决表明,中国很难在WTO赢得稀土出口争端案."

不过他表示,由于中国有可能提起上诉,美国和其它国家就稀土争端提出诉讼之前,或许还要等一等看下中国的决定.(完)

--编译 王丽鑫/李爽/王洋;审校 张涛

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