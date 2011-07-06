PMI数据显示欧元区经济增长放缓

* 欧元区6月民间行业增长放缓

* 欧元区服务业增长触及八个月低点

路透伦敦7月5日电---据周二公布的企业调查显示,面对新订单表现迟滞和利率上升的冲击,欧洲6月服务业增幅放慢.

欧元区服务业增速降至自去年10月以来最低,德国和法国显示出的韧性,掩盖了意大利和欧元区较小国家严重萎缩的情况.

在英国,Markit服务业采购经理人指数(PMI)显示,增长仍没有强劲到足以拉动就业大幅增加.

这些调查同稍早前中国的数据遥相呼应.中国此前公布数据显示,6月服务业增长略微减慢.美国定于周三公布的数据,恐怕也将会突显增长放缓.

相较之下,美国工厂5月收到的新订单数量回升,运输设备和一系列其他产品需求增长,显示制造业的潜在力量.

欧洲央行周四料将是四个月来第二次调升利率,即使是PMI数据几未提供升息的理由.

"成长速度似乎放缓,这将只会引发外界担心当前的趋势可能不只是平常的周期性放缓而已,"汇丰分析师Janet Henry表示.

"我们仍预期欧洲央行继暗示7月升息後,将会放慢利率正常化的过程,而在11月之前预期不会升息."

Markit将6月PMI从54.2大幅下修至53.7,原本就较5月的56.0大幅下滑.

综合PMI则跌至53.3,为2009年10月以来最低.

Markit表示,该数据显示第二季经济成长率为0.6%,低于第一季的0.8%.但动能丧失并非是才刚开始的本季的坏兆头.

"这些全都暗示基本速度在放慢,并不只是欧洲央行先前所说的暂时性放慢,"Capital Economics的Ben May表示.

**全球经济成长放缓**

上周公布的数据显示,作为全球经济成长主要推动力的制造业,在6月连续第二个月失去动能.

尽管经济放缓,但各国央行焦点已将注意力转向通胀控制,纷纷退出深陷金融危机时所采用的超宽松货币政策.

尽管有迹象显示经济正在降温,但瑞典央行周二仍上调利率,且坚持将进一步加息的预期.

急于遏制物价涨势的中国人民银行从去年10月以来已九次上调银行存款准备金率,并四次上调利率.

德法两国此前出炉的数据显示,两国综合采购经理人指数(PMI)双双跌至八个月低位.西班牙服务业PMI亦急跌,接近50的荣枯分水岭.意大利服务业PMI今年则第二次跌破50.

德国服务业PMI下修幅度为2008年1月以来最大,部分原因在于对全球经济前景的忧虑.

与此同时,希腊在被迫第二次向欧盟及IMF承诺将努力恢复公共财政秩序後,亦将面临长达数年的经济困境.

爱尔兰及葡萄牙的境遇也好不到哪儿去.

5月欧元区服务企业预期指数自5月的65.2降至62.8,触及两年低点,因企业担忧全球经济复苏状况和订单减少.

"全球经济仍在扩张,但目前复苏势头相当疲软,存在许多不确定性,"Lloyds Bank企业市场全球宏观经济分析师Mark Miller表示.(完)

--编译 孙茉莉/戴素萍/梁睿雪;审校 王丽鑫/李爽

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