奥巴马周四将会晤国会领导人 讨论债务问题

* 众议院议长贝纳表示,不确定会晤能否产生效果

* 奥巴马称应该在未来两周达成协议

路透华盛顿7月5日电---美国总统奥巴马周二反对提高美国债务上限的短期协议,并向国会施压,要求其在两周内达成一项广泛的协议,以避免8月2日政府债务违约.

奥巴马邀请美国国会中的民主党与共和党领导人周四前往白宫,以评估削减赤字谈判迟滞的情况.

该谈判两周前破裂,两党都把原因推到对方身上.

民主党与共和党就削减数以10亿美元计的政府支出达成大致协议,但双方对于税务问题争执不下.民主党想对美国富人加税以帮助削减赤字,但共和党却反对加税,担心此举会导致失业情况恶化.

白宫希望在7月22日之前达成协议,以减轻市场担忧,并给国会留出足够的时间讨论通过.

"我们必须在未来两周达成削减赤字的协议,以维持美国政府和人民的信誉,"奥巴马在白宫对记者表示.

但共和党议员对于白宫会晤能否产生实际效果表示怀疑.

"我乐于在白宫讨论这些问题,但在总统认识到经济与立法现实之前,这类讨论将毫无结果,"众议院议长贝纳在声明中表示.

共和党参议员John Cornyn周末提出了一项短期措施,建议提高债务上限六至八个月,以度过8月2日的截止日期,同时国会谈判人士也有更多时间讨论一项广泛协议.

"我不同意这种想法,"奥巴马对该建议表示反对.(完)

--编译 张涛;审校 张荻

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