奥巴马周四将会晤国会领导人 讨论债务问题

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
* 众议院议长贝纳表示,不确定会晤能否产生效果
* 奥巴马称应该在未来两周达成协议
路透华盛顿7月5日电---美国总统奥巴马周二反对提高美国债务上限的短期协议,并向国会施压,要求其在两周内达成一项广泛的协议,以避免8月2日政府债务违约.
奥巴马邀请美国国会中的民主党与共和党领导人周四前往白宫,以评估削减赤字谈判迟滞的情况.
该谈判两周前破裂,两党都把原因推到对方身上.
民主党与共和党就削减数以10亿美元计的政府支出达成大致协议,但双方对于税务问题争执不下.民主党想对美国富人加税以帮助削减赤字,但共和党却反对加税,担心此举会导致失业情况恶化.
白宫希望在7月22日之前达成协议,以减轻市场担忧,并给国会留出足够的时间讨论通过.
"我们必须在未来两周达成削减赤字的协议,以维持美国政府和人民的信誉,"奥巴马在白宫对记者表示.
但共和党议员对于白宫会晤能否产生实际效果表示怀疑.
"我乐于在白宫讨论这些问题,但在总统认识到经济与立法现实之前,这类讨论将毫无结果,"众议院议长贝纳在声明中表示.
共和党参议员John Cornyn周末提出了一项短期措施,建议提高债务上限六至八个月,以度过8月2日的截止日期,同时国会谈判人士也有更多时间讨论一项广泛协议.
"我不同意这种想法,"奥巴马对该建议表示反对.(完)
--编译 张涛;审校 张荻
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透新加坡/纽约1月24日 - 一位知情人士周二表示，东燃通用石油已从BP买入一艘美国重酸性原油，这是首次有这类的原油进入日本，因石油输出国组织(OPEC)的减产推高了中东地区竞争性原油的价格。
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。