中国股市盘前看点--7月6日

中国积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--新任国际货币基金组织(IMF)总裁拉加尔德召开新闻发布会
--欧洲央行(ECB)经济会议
--美国7月1日当周抵押贷款市场指数
**宏观经济及政策面**
--中国国务院总理温家宝近日表示,当前一些推动价格上涨的因素虽得到一定程度的控制,但没有根本消除,稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务.政府正在采取措施平抑物价,随着政策的落实,物价会得到有效抑制.
--中证报援引机构预测报导,6月份新增贷款规模大约5,500亿元人民币左右.按此计算,上半年新增贷款规模在4万亿元人民币左右,料全年新增贷款规模将低于此前确定的7万亿-7.5万亿元的目标区间.
**重点行业和公司**
--世界贸易组织(WTO)周二裁定,中国限制紧缺原材料出口的行为违反了国际法.该判决不利于中国限制稀土出口的主张.
--新加坡国有投资机构--淡马锡[TEM.UL]正在市场上出售其持有的中国银行(3988.HK)(601988.SS)及建设银行(601939.SS)(0939.HK)股份,共筹资最多36亿美元.
--比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)公告,由于外资合作方法国设备租赁公司认为中国汽车市场风险正在增加,双方决定终止设立比亚迪汽车金融公司的合作协议.
**海外动向**
--美国股市周二在清淡成交中基本持平,因投资者在上周大涨後稍作喘息,尽管成交量低暗示交投可能将继续动荡.道指和标普500指数结束五日连涨.道琼工业指数收跌12.90点,或0.1%,报12,569.87点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指上档阻力上移至2,850点附近.(完)
--整理 周晓峰; 审校
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海/北京1月24日 - 中国央行周二开展六个月和一年期中期借贷便利（MLF）操作，且利率分别上调10个bp（基点）。市场人士认为央行此举有随行就市的考量，亦旨在释放一些收紧信号；但并不意味利率曲线整体上移，公开市场逆回购利率料不会调整。
路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。