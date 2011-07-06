中国股市盘前看点--7月6日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--新任国际货币基金组织(IMF)总裁拉加尔德召开新闻发布会

--欧洲央行(ECB)经济会议

--美国7月1日当周抵押贷款市场指数

**宏观经济及政策面**

--中国国务院总理温家宝近日表示,当前一些推动价格上涨的因素虽得到一定程度的控制,但没有根本消除,稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务.政府正在采取措施平抑物价,随着政策的落实,物价会得到有效抑制.

--中证报援引机构预测报导,6月份新增贷款规模大约5,500亿元人民币左右.按此计算,上半年新增贷款规模在4万亿元人民币左右,料全年新增贷款规模将低于此前确定的7万亿-7.5万亿元的目标区间.

**重点行业和公司**

--世界贸易组织(WTO)周二裁定,中国限制紧缺原材料出口的行为违反了国际法.该判决不利于中国限制稀土出口的主张.

--新加坡国有投资机构--淡马锡[TEM.UL]正在市场上出售其持有的中国银行(3988.HK)(601988.SS)及建设银行(601939.SS)(0939.HK)股份,共筹资最多36亿美元.

--比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)公告,由于外资合作方法国设备租赁公司认为中国汽车市场风险正在增加,双方决定终止设立比亚迪汽车金融公司的合作协议.

**海外动向**

--美国股市周二在清淡成交中基本持平,因投资者在上周大涨後稍作喘息,尽管成交量低暗示交投可能将继续动荡.道指和标普500指数结束五日连涨.道琼工业指数收跌12.90点,或0.1%,报12,569.87点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指上档阻力上移至2,850点附近.(完)

--整理 周晓峰; 审校

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