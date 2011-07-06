(更正)谷歌Chrome浏览器市场份额升至20%

(因内文对比基期有误，特发更正。)

路透西雅图7月1日电---网络统计公司StatCounter的数据显示，谷歌(GOOG.O)Chrome网络浏览器在全球浏览器市场的份额升至逾20%，而长期独霸天下的微软(MSFT.O)IE浏览器的市场份额则下滑至50%以下。

过去两年，谷歌Chrome浏览器的使用量增长了七倍。谷歌试图将其在互联网搜索领域的主导地位转化至操作系统和移动软件领域，这也使其与微软成为直接竞争对手。

根据StatCounter的数据，2008年12月推出的Chrome浏览器在今年6月份的全球市场占有率为20.7%，而2009年6月这一数字不过2.8%。

与此同时，各版本IE浏览器的市场占有率却从两年前的59%降至44%，Mozilla出品的火狐浏览器(Firefox)的市场占有率则从30%略降至28%。

StatCounter表示，其统计数据来自对300多万个网站每月150多亿页面浏览量的抽样数据。

而互联网调查公司Net Applications则估计，谷歌Chrome浏览器的市场增幅没有那麽多。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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