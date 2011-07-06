未来两年中国建筑节能市场规模或达4000亿元

中国积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海7月6日电---中国证券报周三报导,住房和城乡建设部已初步确定全国近40座城市作为"十二五"公共建筑节能改造重点城市,要求每个城市未来两年内完成改造建筑面积不少于400万平方米;按照上述计划,这一市场规模可能在4,000亿元人民币左右.
报导引述住建部相关人士称,截至6月20日,各地已完成公共建筑节能改造重点城市申报工作,住建部已初步确定近40座城市入选.
按照规定,在入选城市中,每个城市未来两年内须完成改造建筑面积不少于400万平方米.在财政补贴方面,财政部按20元/平方米的标准对这些城市的公共建筑节能改造项目进行补贴.这意味着,在这些城市中未来两年内公共建筑节能改造项目政府补贴总额至少可达30多亿元.
财政部此前曾表示,"十二五"(2011-2015年)将实施重点城市公共建筑节能改造,并予以财政资金补助,补助标准原则上为20元人民币/平方米.
报导还援引中国节能协会节能服务专委会统计,目前全国既有建筑面积为430亿平方米,其中公共建筑面积占一半以上,节能达标率均不足10%;如果以每平方米建筑的改造成本2,500元到3,000元计算,公共建筑节能市场规模可达50万亿元左右.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
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