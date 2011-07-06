菲亚特在华召回1223辆进口博悦轿车

中国积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京7月6日电---中国国家质量监督检验检疫总局周二通报,意大利车商菲亚特FIA.MI已递交召回报告,自周三(6日)起召回2008、2011年款进口博悦(BRAVO)轿车,大陆地区共涉及1,223辆,因车辆後制动卡钳缺陷.
质检总局网站发布的通告并称,据该公司统计在中国大陆地区涉及生产日期为2008年3月20日-2010年11月8日,型号为Fiat Bravo 198(MT)、198(MTA)的进口汽车.
此次召回原因是由于在运输过程中,後轮因长时间固定在运输工具上,引起制动卡钳应力集中,可能导致车辆的後制动卡钳框架与浮钳的连接臂出现断裂,存在安全隐患.
菲亚特集团汽车股份公司将委托广汽菲亚特汽车有限公司,通过其授权的经销商对召回车辆免费更换部件.(完)
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--发稿 李然; 审校 乔艳红
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海/北京1月24日 - 中国央行周二开展六个月和一年期中期借贷便利（MLF）操作，且利率分别上调10个bp（基点）。市场人士认为央行此举有随行就市的考量，亦旨在释放一些收紧信号；但并不意味利率曲线整体上移，公开市场逆回购利率料不会调整。
路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。