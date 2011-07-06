比亚迪与法国CGL组建汽车金融公司计划告吹

中国积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港7月6日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周三公布,终止与法国设备租赁总公司(CGL)有关成立合资汽车金融公司的合资合同,因对方认为中国汽车市场风险正在增大.
比亚迪去年6月宣布拟与法国兴业银行附属公司CGL,在深圳成立合资汽车金融公司,注册资本为5亿元人民币.其中比亚迪出资4亿元,CGL注资1亿元等值的欧元.两者分别占八成和两成股权.合资合同及合资公司的筹建于今年3月获得中国银监会的批准.
公司的声明称,"鉴于CGL认为中国汽车市场的风险正在增大,合资双方对业务的风险判断不同,在经营策略等方面未达成一致意见,因此双方同意友好终止合资合同及合资公司现有合作."
CGL需向比亚迪支付共225万元,作为合资公司的相关费用.
比亚迪表示,终止合作不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响.
比亚迪H股周二收报26.9港元;A股则报33.05元人民币.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
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路透上海/北京1月24日 - 中国央行周二开展六个月和一年期中期借贷便利（MLF）操作，且利率分别上调10个bp（基点）。市场人士认为央行此举有随行就市的考量，亦旨在释放一些收紧信号；但并不意味利率曲线整体上移，公开市场逆回购利率料不会调整。
路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。