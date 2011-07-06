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时事要闻 | 2011年 7月 6日 星期三 09:36 BJT

日本将对所有核反应堆进行压力测试--时事社

路透东京7月6日电---据时事社周三报导，日本经济产业大臣海江田万里称，政府将对该国所有核反应堆进行安全测试。

日本3月强震和海啸引发福岛核事故以来，该国许多核反应堆已停止运行，民众对未来重启核反应堆非常担心。

报导称，海江田万里表示将确保电力供应不出问题。

压力测试将衡量核电站应对重大灾难的能力，譬如地震和海啸。

欧盟国家已同意对区内143个核反应堆进行压力测试，并呼吁在全球范围内开展此项测试。(完)

发稿：朱淑珍

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