日本将对所有核反应堆进行压力测试--时事社

德国农场在进一步发现H5N8病毒后扑杀4.8万只火鸡
路透汉堡1月23日 - 德国当局周一称，德国农场进一步发现传染性H5N8禽流感病例后，已在周末扑杀了4.5万只火鸡，并且还会再扑杀数千只。
路透东京7月6日电---据时事社周三报导，日本经济产业大臣海江田万里称，政府将对该国所有核反应堆进行安全测试。
日本3月强震和海啸引发福岛核事故以来，该国许多核反应堆已停止运行，民众对未来重启核反应堆非常担心。
报导称，海江田万里表示将确保电力供应不出问题。
压力测试将衡量核电站应对重大灾难的能力，譬如地震和海啸。
欧盟国家已同意对区内143个核反应堆进行压力测试，并呼吁在全球范围内开展此项测试。(完)
发稿：朱淑珍
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