中国称渤海溢油得到控制 康菲公司应担责

路透北京7月5日电---中国国家海洋局周二称，中国最大海上油田上月发生溢油事故，作业者康菲石油中国有限公司应承担事故责任。

国家海洋局环保司司长李晓明说，渤海湾北部蓬莱19-3油田B和C平台分别从6月4日和17日开始漏油，污染海水面积840平方公里。

李晓明在媒体通报会上表示，截至7月4日，已回收油水混合物近70立方米，除B、C平台附近偶有少量油膜出现以外，海面已无明显漂油。

他指出，初步调查显示，油田通过注水和岩屑回注，可能增加了平台附近的地层压力，从而导致漏油。

蓬莱19-3油田共有五个作业平台，日产量约为16万桶。

美国康菲国际石油有限公司(COP.N)持有该项目49%的股份，中国海洋石油有限公司(0883.HK)持有剩馀股份。

国家海洋局环保司副司长王斌称，康菲石油中国有限公司将依法承担事故责任。

康菲石油或将被依法处以最高20万元人民币的罚款。但王斌表示，该公司很可能需要对相关生态和经济损失支付比这高得多的赔偿。

康菲石油中国有限公司和中海油上周确认发生漏油，但表示事态已得到控制，溢油已基本清理干净。（完）

编译：黎黎 发稿：段晓冬

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