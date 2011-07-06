欧盟暂停进口某些埃及种子和豆类

路透布鲁塞尔7月5日电---欧盟决定在10月31日之前禁止进口来自埃及的某些种子和豆类。此前一批从埃及进口的葫芦巴种子被认为很可能是造成蔓延欧洲的出血性大肠杆菌疫情的根源。

欧盟调查人员周二发表的一份报告将进口埃及种子与两起出血性大肠杆菌疫情联系起来。

欧盟健康与消费者政策专员达利（John Dalli）在一份声明中称：“今天发布的报告导致我们撤回欧盟市场上的一些埃及种子，并暂停进口源自埃及的某些种子和豆类。”

被禁止进口的包括葫芦巴、大豆等豆类和种子。

该委员会表示，从2009年起由某埃及公司出口至欧洲的所有被确认为污染源的这批葫芦巴种子，都应被撤回、检验和销毁，但没有具体指明是哪家公司。（完）

编译：高虹 发稿：程芳

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