北京地铁电梯事故中一人死 三人重伤

德国农场在进一步发现H5N8病毒后扑杀4.8万只火鸡
路透汉堡1月23日 - 德国当局周一称，德国农场进一步发现传染性H5N8禽流感病例后，已在周末扑杀了4.5万只火鸡，并且还会再扑杀数千只。
路透北京7月6日电---北京京港地铁公司称,地铁4号线动物园站电梯事故造成一名男孩死亡,三名重伤,另有27人轻伤.
新华社周二援引北京京港地铁公司新闻发言人杨苓的话称,出事故的电梯为奥迪斯公司生产,该电梯目前仍在质保期内.6月22日,生产厂家刚刚进行例行检查和保养.目前京港地铁公司已停用4号线全部共10台奥迪斯电梯,进行全面检查.
"京港地铁公司将尽全力做好伤者的救治工作,负责伤者检查、救治、治疗等相关费用,待事故原因调查清楚後,再对赔偿等问题进行处理."杨苓称.
4号线是中国大陆首条以"特许经营模式"运营的轨道交通线路.北京市政府投资70%,主要负责轨道土建建设;由香港铁路公司(0066.HK)、北京市基础设施投资有限公司(BIIC)、北京首都创业集团有限公司(BCG)三家公司合资的北京京港地铁有限公司投资30%,负责车辆、信号、通信等主要设施和机电工程的建设,并在30年的特许经营期内掌管4号线的运营和管理权.(完)
--发稿 沈燕; 审校 屈桂娟
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