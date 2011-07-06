北京地铁电梯事故一人死

北京京港地铁公司称,地铁4号线动物园站电梯事故造成一名男孩死亡,三名重伤,另有27人轻伤. 新华社周二援引北京京港地铁公司新闻发言人杨苓的话称,出事故的电梯为奥迪斯公司生产,该电梯目前仍在质保期内.6月22日,生产厂家刚刚进行例行检查和保养.路透