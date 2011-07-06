美国检方将放弃对施特劳斯-卡恩的指控--报纸

《纽约邮报》周二报导称，因对所谓受害者的诚信受到质疑，在IMF前总裁施特劳斯-卡恩下次出庭聆讯时，美国检方或放弃之前对他的性侵犯指控。几内亚籍纽约酒店女仆指控施特劳斯-卡恩试图对其实施性侵犯。消息人士称：“她的诚信度现在很低，我们知道不可能因为她而维持该案。”路透