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路透中文国际短讯 | 2011年 7月 6日 星期三 10:24 BJT

美国检方将放弃对施特劳斯-卡恩的指控--报纸

《纽约邮报》周二报导称，因对所谓受害者的诚信受到质疑，在IMF前总裁施特劳斯-卡恩下次出庭聆讯时，美国检方或放弃之前对他的性侵犯指控。几内亚籍纽约酒店女仆指控施特劳斯-卡恩试图对其实施性侵犯。消息人士称：“她的诚信度现在很低，我们知道不可能因为她而维持该案。”路透

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