专家：各方需就南中国海问题签订更具约束性协议

安全与外交领域专家们周二称，中国与东南亚邻国应签订更具约束性的协议，以规范各方在南中海地区行为，防范冲突。澳大利亚新南维尔士大学的Carlyle Thayer指出，中国与东盟国家必须共同达成一套基于规则、包含义务与落实内容的机制，而且协议缔约方需包括南中国海的非主权诉求国。路透