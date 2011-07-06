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路透中文国际短讯 | 2011年 7月 6日 星期三 10:37 BJT

巴克莱预计中国7月有一次加息

投行巴克莱资本周二发布最新报告称,中国央行二季度例会的措辞较上一季温和,印证了市场对货币政策过度紧缩的担忧加深,预计中国7月还有一次升息,不排除不对称升息的可能.近期上调存款准备金率空间有限,但必要时仍有可能上调一到两次,具体情况取决于下半年资本流入. 路透

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