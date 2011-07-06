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路透中文国际短讯 | 2011年 7月 6日 星期三 10:40 BJT

中国地方债务规模低估5400亿美元--穆迪

评级机构穆迪周二称,中国地方政府债务负担或将比审计估算数字多出3.5万亿元人民币(5,400亿美元),从而令银行业有可能遭遇更大损失,进而威胁到信用评级. 根据中国国家审计署的估算,中国地方政府债务规模已达到10.7万亿元人民币.路透

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