诺基亚调低其智能手机在欧洲售价

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透赫尔辛基7月5日电(记者 Tarmo Virki)---两名业内消息人士周二告诉路透，诺基亚NOK1V.HE调降其智能手机在欧洲售价，手机市场价格大战可能越来越激烈。
采用谷歌(GOOG.O)Android操作系统的智能手机迅速争夺诺基亚市场份额，估计诺基亚今年第二季和第三季均将呈现亏损。
一名了解诺基亚定价的消息人士称，诺基亚主打产品N8、多媒体手机C7和商务机型E6降价幅度最大，约为15%。
两名消息人士称，其它机型降价幅度较小。
其中一名在欧洲电信运营商供职的消息人士称：“每款机型的降价幅度不算很大，但已经很久没看过如此全线降价的情况了。”
诺基亚发言人拒绝就手机具体价格置评，但称价格调整是正常的。(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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