九州通与京东商城合资打造网上医药电子商务平台

中国积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海7月6日电---中国最大的民营医药商业企业--九州通(600998.SS)周三刊登公告称,计划与京东商城合资打造网上医药电子商务平台.
公告显示,京东商城以增资形式参股九州通的孙公司北京好药师大药房连锁公司,京东商城占49%股权,九州通占51%股权.双方合作领域仅限于线上业务,即以电子商务方式出售药品、保健品等.
公告称,京东商城将派出首席执行官负责线上业务的运营管理,线上业务实行独立核算.
京东商城是国内最大的B2C(企业对个人)电子商务平台之一,以销售电子产品起家.近期其完成15亿美元的第三轮融资,投资方包括俄罗斯DST和老虎基金等共六家基金,以及一些个人投资者.
九州通周二收报12.69元,过去一个月累计上涨8.3%.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海/北京1月24日 - 中国央行周二开展六个月和一年期中期借贷便利（MLF）操作，且利率分别上调10个bp（基点）。市场人士认为央行此举有随行就市的考量，亦旨在释放一些收紧信号；但并不意味利率曲线整体上移，公开市场逆回购利率料不会调整。
路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。