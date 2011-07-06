中国财政部清理整合中央财政票据

中国积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京7月6日电---中国财政部全面清理整合中央财政票据,将行政事业性收费票据等六类票据统一归并为政府非税收入票据和其他财政票据两类,并从明年年1月1日起正式启用.
清理整合後中央财政票据共分两类35种,其中政府非税收入票据类共27种,财政部称未来将继续创造条件,对保留的中央财政票据逐步予以归并.
财政部网站刊文称,此举旨在规范中央财政票据管理,促进财政票据电子化改革.以"通用票据为主,专用票据为辅;以机打票据为主,手工票据为辅"的管理思路进行.
财政部表示,此次清理设置非税收入通用票据,将现行的行政事业性收费票据、政府性基金票据、罚没票据、国有资产有偿使用收入票据、非税收入一般缴款书、其他财政票据六类票据,统一归并为政府非税收入票据和其他财政票据两类.
财政部通知并称,将扩大通用票据和机打票据的使用范围,缩小专用票据和手工票据使用范围.
此前有消息人士表示,中国银监会严查金融机构的票据业务,禁止规避信贷规模的票据买卖.这将直接减少市场上的票源供给,令蓬勃发展的票据理财业务受阻,而本已捉襟见肘的中小企业等实体经济融资或更显窘境. [ID:nCH0067045] (完)
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--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯
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