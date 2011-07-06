《信报》：10万亿地方债 风险忧虑蔓延

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
（7月6日社评）
中国地方政府债务风险问题,愈来愈显得尖锐.评级机构穆迪昨天指出,债务规模估计较之前中国审计署公布的10万亿元人民币还要大,如果中国政府缺乏明确处理方法,或会把中国银行系统的信贷展望降至负面.昨天若干内银股股价备受压力,反映市场对中国地方政府债务风险的担忧,并隐隐然有蔓延之势.
中国审计署经过审核,上月底确定全国省市县三级地方政府债务馀额达到10.7万亿元人民币,其中政府负有偿还责任达6.7万亿元人民币,占总额62%;担保责任的有2.3万亿元人民币,占21.8%,可见地方政府已深陷债务缠身的泥沼,不易脱身.再看还债能力.截至去年底,全国省市县三级地方政府的债务率,即负有偿还责任的债务馀额,与地方综合财力的比率为52.25%.据穆迪估计,应该还有3.5万亿元人民币贷款,其中可能是资料不足或风险较大,故隐而未露.穆迪估算,债务馀额应共为14.2万亿元人民币.
看深一层,这个问题更触动到中央对地方控制的制度结构.自1994年实行分税制改革,中央与地方政府就财政收入定出了各自的范围和比例,确立”一级政府,一级事权”的分权财政体系,各级地方名义上享有事权与财权,但事实上,改革的结果却变成事权重心下移,地方承担更大的发展责任;财权则往上移,中央更有力地进行操控,并通过分税制约地方的权力.
如今在地产市场“降温”的阴霾下,10万亿元人民币债务炸弹更显得险象环生.在地方政府负有偿责任的债务馀额中,承诺以土地出让收入作还债来源的债务馀额逾2.5万亿元人民币,涉12省、逾300市、逾千县三级地方政府,可见牵连之广,若中央不及早出手处理,一旦债险升级,银行信用评级下降,势必掣肘银行的信贷能力,冲击经济增长前景,甚至引发金融市场的非理性恐慌.形势演变至今,意味今後一两年都会是债务偿还的高峰期,困扰银行体系;而一些无力偿债的地方政府基础设施项目,有待变卖套现,难免成为海内外拥有资金财团的觊觎对象,令中国财富资源分配又再出现一次大转移.(P02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。