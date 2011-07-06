朱莉和帕克并列好莱坞女星年收入榜首--福布斯

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透纽约7月5日电---据一份新的排名，在2010年5月至2011年5月的一年间，安吉丽娜・朱莉和莎拉・杰西卡・帕克的收入均达到3,000万美元，并列好莱坞女星年收入榜首。
据福布斯网站的排名，朱莉主演的《特工邵特》全球票房达3亿美元，《致命游客》为2.8亿美元，帮助她登上榜首位置。
帕克的一大部分收入来自她主演和制作的热门电视剧集《欲望都市》的重播，以及该剧电影版第二部带来的2.9亿美元票房。
“人们可能会对帕克这麽高的排名感到惊奇，但他们可能没有意识到，除了表演，帕克还从其香水和代言的产品中获得巨额收入，”福布斯网站作者Dorothy Pomerantz说。
紧随其後的是珍妮弗・安妮斯顿和瑞茜・威瑟斯彭，两人年收入均达到2,800万美元。(完)
编译：高虹 发稿：段晓冬
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