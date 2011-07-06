中国监管机构欲揭露银行表外贷款

2011年3月22日在北京拍摄到的100元人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

* 火热的表外贷款抵消了遏制信贷的效力

* 实际信贷需求大于贷款数据反映的水平

* 银行贷款占社会融资的比重缩减

记者 许贵卿/王兰; 编译 兰秀娟/隋芬/李春喜

路透北京7月5日电---中国监管机构正在和国内银行玩捉迷藏的游戏,努力揭露那些意图绕过官方贷款限制的交易.

搜寻隐藏在银行资产负债表之外的"影子"贷款虽非易事,却是中国决策强硬派的要务,他们担心贷款限额已没有过去那麽严格,而货币政策也比表面上所显示的要宽松.

与其他主要经济体所不同,中国最有效的政策工具不是利率,而是贷款目标,通过提高或缩减贷款额度来限制银行的放贷规模.

但中国稳健的经济助长了对资金的需求,迫使银行变通做法,并在最近几个月设计出各类备用融资,以规避贷款限制.

从委托贷款到银行承兑汇票和信托贷款,各家银行推出五花八门的表外贷款,削弱了中国政府限制放贷的政策效力.

"看看银行系统以外流通的现金数量,就能知道真实情况是什麽样子的,"渤海证券分析师杜征征说道.

"企业正转向非银行渠道获取资金,与此同时银行争相推出表外产品以绕开贷款控制."

数据的确显示,银行贷款在融资中所占的比重已经从2008年的85%降至今年第一季的略高于50%.

表外融资的盛行,揭穿了近期银行贷款放慢的表象,且说明贷款需求依然旺盛,这与一些投资者关于信贷需求减弱预示中国经济硬着陆的论点截然相反.

"目前看来,贷款增速放缓是由货币政策收紧所致,而非需求趋弱,"高盛分析师乔虹表示.

**银行贷款相形失色**

但对央行官员而言,信贷充裕并不全然是好事.决策层已将控制通胀列为首要目标,而创新型放贷所释出的额外现金恐助通胀继续升温.中国的通胀已经处于34个月高位.

为了更好地追踪非传统贷款的爆炸式增长,央行今年2月提出,应该用"社会融资"来衡量中国真实的货币状况.社会融资含义广泛,包括表内和表外贷款,以及债券股票发行等各种信贷形式.

若以这个指标衡量,中国当前货币环境仅比2010年略微偏紧,虽然过去一年间央行四次加息并九次上调存准率.央行的2011年社会融资总量目标是14万亿(兆)元人民币,与去年的14.3万亿相差不大.

银行业人士称,虽然政府努力遏制银行信贷,但社会融资规模仍将持在高位.

银行有强烈动机来发放表外贷款,以抓住信贷需求,形式包括委托贷款、银行承兑汇票以及信托贷款.

今年第一季,委托贷款规模跳增至3,204亿元人民币(496亿美元),较上年同期增逾一倍.银行承兑汇票规模达7,611亿元人民币,相当于2010年总额的三分之一.

最流行的是信托贷款.银行以各种高收益理财产品的形式,来吸引寻求较高回报的储户存款.

据当地媒体报导,中国银行业今年头六个月就卖出了8.25万亿元人民币(1.28万亿美元)的理财产品,超过了去年全年的7.05万亿.

四川一家小型城市银行一位不愿具名的人士称,"我们银行这类产品的销量在持续激增,看不到未来几个月会降温的迹象."

**风险有多大?**

中国银行业的监管者明确表示不乐见模糊不清的"影子贷款",并坚持限令银行在年底前将信托贷款转入表内.

银监会本周下发通知,要求全面开展票据业务检查,而仅在数天之前监管当局刚刚加紧了对理财产品的控制.

但一些分析师称,如果中国在抗击通胀时政策紧缩过度,影子贷款或可帮助避免发生资金危机.

"银行系统外创造的信贷可以作为对货币政策过度紧缩的一个缓冲,"高盛的乔虹表示.

其他人则对管控之外如此大规模的借贷感到不安,因为难以判断贷款的质量和用途.

的确,部分分析师称一些表外贷款流入楼市和股市,催生了中国的资产通胀,这一点政府官员也予以默认.

"表外业务的风险大过其益处,因为40-50%的影子贷款进入房地产行业,"华宝信托有限责任公司的分析师聂文表示.(完)

--译文审校 吴云凌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。